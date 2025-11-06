TBF’den İletişim Başkanı Duran'a Ziyaret!

Türkiye Basın Federasyonu heyeti, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi. Ziyarette, medyanın sorunlarına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz." dedi

Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, “İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır.” dedi.İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, “Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı. Ziyarete, 25 gazeteci katıldı.