Ahmet Davutoğlu'ndan Özdağ'a Salvolar!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyon, hala siyasetin gündeminde.CHP ve birkaç muhalif parti dışındaki tüm liderlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı kareye girmesi polemiklere neden olmuştu.Bu kare üzerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eleştirilerine hedef olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında Özdağ'a isim vermeden sert çıkıştı.Özdağ için 'ırkçı, faşist, provokatör' ifadelerini kullanan Davutoğlu, Özdağ'ın Suriyeliler üzerinden yaptığı provokasyonları hatırlattı.Davutoğlu, şunları söyledi:'Bugün insanlığı bekleyen en büyük tehlike pandemi gibi yayılan dışlayıcı, ırkçı faşizmdir.Şimdi birinden bahsedeceğim. İsmini zikretmeyeceğim siz bilirsiniz onu. Onun ifadesini okuyorum: ‘MOSSAD'çılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüşmüş olabilirim. İsrailli istihbarat şefi tuğgeneral geldi bize bir brifing verdi' diyen birisi bize saldırmaya başladı.Kendisi MHP'den 2 kez ihraç edilen, İyi Parti'den 1 kez ihraç edilen bu zat, bizim Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet etmemiz dolayısıyla bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışıyor. Türk siyaset böyle bir utanmazlık, böyle bir aymazlık görmedi.Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir. Kürt ve Arap düşmanıdır. Kim Türkiye'de Kürt ve Arap düşmanlığı yapıyorsa Türk'ün değil İsrail'in dostudur.Bu brifingci provokatörün mülteci karşıtlığını bir Arap nefretine dönüştürme çabasında bölge haritasını bir kez daha bölmek var.O günlerde bu tuzağa düşülmüş olsaydı bugün Suriye kabinesinin yarısı Türkçe konuşuyor olmayacak, Halep'ten Şam'a Lazkiye'den Deyrizor'a uzanan her şehirde Türkiye sevgisi yayılmayacaktı.Türkiye kendilerini kovduğu için nefretle anılan bir ülke olacaktı.Hani mancınıklarla gönderecekti değil mi insanları bu provokatör faşist… Onun dediğini yapsaydık nasıl bakacaktık dünyanın yüzüne?'