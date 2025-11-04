  • USD: 42,00 - 42,08
Aselsan ve TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında başta Aselsan ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 4.11.2025 - 09:02
Devletin beyin kadrosuna sızan FETÖ'cüler yakalanıyor...

FETÖ'nün TÜBİTAK-Aselsan hattı çözüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü.

ŞİFRELİ YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edildi.

19 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.