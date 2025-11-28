  • USD: 42,35 - 42,43
  • EURO: 49,01 - 49,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ'da Görünmez Kaza!

Oto elektrik dükkanında yapıştırıcı spreyi elindeyken çakmak çakan ve yüzü bir anda alevlerin arasında kalan şahıs, kısa bir şok yaşadı. Ardından çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı.

Ekleme: 28.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:50 / Editör: Erhan Şimşek
Elazığ'da Görünmez Kaza!Elazığ'da panik anları...

Elazığ'da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen olayda, dükkanda çalışan bir işçi, kabloyu eritmek için çakmağı çaktı.

Elazığ'da Görünmez Kaza!

YÜZÜ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bu sırada, elinde bulunan yapıştırıcı sprey bir anda alev aldı.

Çalışanın yüzü, kısa süreliğine alevler arasında kaldı.

YERDE YANAN SPREY KUTUSUNU DIŞARI ATTI

Çalışan, sprey kutusunu yere attı.

Kısa bir şokun ardından kendine gelen çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı.

O anlar kameralara yansıdı.