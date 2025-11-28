Elazığ'da Görünmez Kaza!

Oto elektrik dükkanında yapıştırıcı spreyi elindeyken çakmak çakan ve yüzü bir anda alevlerin arasında kalan şahıs, kısa bir şok yaşadı. Ardından çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı.

Elazığ'da panik anları...Elazığ'da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen olayda, dükkanda çalışan bir işçi, kabloyu eritmek için çakmağı çaktı.Bu sırada, elinde bulunan yapıştırıcı sprey bir anda alev aldı.Çalışanın yüzü, kısa süreliğine alevler arasında kaldı.Çalışan, sprey kutusunu yere attı.Kısa bir şokun ardından kendine gelen çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı.O anlar kameralara yansıdı.