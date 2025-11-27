Türkiye'den Irak'taki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Kormor gaz sahasına saat 23.30'da İHA ile saldırı düzenlendiği ifade edilerek, saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarıldı.Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer aldı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Irak'taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz, söz konusu sahada çalışan vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır.' açıklamasını yaptı.