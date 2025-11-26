Meteoroloji Uyardı! Yağış Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.