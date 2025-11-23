Sürünerek Girdi 78 Bin Lira Çaldı!
Kartal'da, pencereden sürünerek girdiği evde hırsızlık yapan şahıs, Güven Timleri Ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
İstanbul Kartal'da, bir binanın bodrum katındaki küçük pencereyi zorlayarak içeri giren bir kişi hırsızlık yaptı.
İçeriden yaklaşık değeri 78 bin lira olan 5 adet saat, 2 adet harddisk, 2 tane gözlük ve 2 adet flash diskin çalındığı tespit edildi.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Güven Timleri C Bölge Ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
KİMLİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 52 yaşındaki R.S. olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
R.S., emniyetteki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
R.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin duvardan atlayarak binanın önüne geldiği ardından alt kattaki küçük pencereden içeri sürünerek girdiği görülüyor.
İçeride hırsızlık yaptıktan sonra elinde poşetle aynı yerden çıktığı anlar da kameralara yansıdı.
