Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!

Türkiye elektrik sistemi dönüşümü, artan yenilenebilir enerji kapasitesi ve dijitalleşme ile kritik bir süreçten geçiyor. Bu önemli konu, enerji üretimi ve tüketici deneyimini yeniden tanımlarken, yeni bir raporla detaylıca ele alınacak.Bu kapsamda, sektörün geleceğini şekillendirecek bulguların yer alacağı yeni bir rapor yayımlanıyor. Raporun bulguları, 6 Kasım 2025 Perşembe günü düzenlenecek çevrim içi bir lansman ile kamuoyuna sunulacak.Paylaşılan bilgilere göre rapor, sektörün önündeki önemli sorulara odaklanıyor. “Türkiye'nin elektrik sistemi önümüzdeki yıllarda nasıl şekillenecek?” ve “Elektrikte kritik politika ihtiyaçları nelerdir?” soruları, raporun ana gündem maddelerini oluşturuyor.Ayrıca rapor, bu dönüşümün ekonomi ve enerji kalitesi üzerindeki potansiyel etkilerini de analiz ediyor. Sürecin önemli bir parçası olan dijital altyapı ve akıllı sayaçların konumu da raporda yanıt aranan bir diğer konu olarak öne çıkıyor.Rapor bulgularının sunulacağı lansman ve ardından gerçekleşecek panel, ilgilenen herkesin katılımına açık olacak. Etkinlik, 6 Kasım Perşembe günü saat 10.30 ile 12.00 arasında YouTube platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak.