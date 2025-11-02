O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Bugüne kadar gerek retro odaklı oyun konsolları gerekse masa üstü odaklı taşınabilir oyun konsolları ile sektörde önemli bir noktaya gelen Çinli AyaNeo, tecrübesini akıllı telefon pazarına taşıma kararı aldı.AyaNeo REMAKE adıyla paylaşım yapılan yeni akıllı telefon modeli firmanın konsol tarafındaki tasarım dilini akıllı telefon pazarına taşımayı amaçlıyor. Paylaşılan görselde çift kamera ve LED flaş dizilimi göze çarparken donanım konusunda bir bilgi verilmemiş.Bugüne kadar ZTE markasının RedMagic gibi iddialı oyuncu odaklı telefonlarını görme şansımız olmuştu. Hatta RedMagic serisinin çıtayı çok yukarıya çıkardığını söylemek de mümkün. AyaNeo markasının ise bu rekabet ortamında gerek donanım gerekse tasarım olarak farklılık yaratması şart. İlerleyen haftalarda AyaNeo REMAKE ile ilgili teknik detayların ortaya çıkması bekleniyor.