Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi Topluyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda pek çok konuyu masaya yatırılacak.Toplantısının ana gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgileri değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da ele alınacak.Kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi olacak. Toplantıda ekim ayı enflasyon rakamları masaya yatırılacak. Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.Toplantıda Başkan Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.Gazze, Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplantıda, ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da kabinenin gündeminde olacak.Öte yandan toplantıda terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar da ele alınacak.