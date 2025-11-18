İstanbul'da Dev Vurgun!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütlü bir biçimde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı tespit edildi.Şirketlerin ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota dışı ve mevzuata aykırı kıymetli maden ticareti yürüttükleri öğrenildi. 2023 – 2024 yılı arasında arasında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği, ancak ithal edilen kıymetli madenlerin büyük bölümünün rejim hükümlerine aykırı biçimde yurtdışına çıkarılmadığı belirlendi.Soruşturma kapsamında, şirket yetkililerinin sahte ve yanıltıcı belgeler kullandıkları, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettikleri ve bu yöntemle büyük miktarda haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi. Bu faaliyetlerin, güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında kamuyu yaklaşık 100 milyar TL zarara uğrattığı ifade edildi.Toplanan deliller doğrultusunda, suç örgütüne yönelik 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Örgüte Üye Olma', 'Kamu Kurumlarını Zarara Uğratacak Nitelikli Dolandırıcılık', '1211 Sayılı TCMB Kanununa Muhalefet', '4749 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında arama, yakalama, gözaltı ve el koyma talimatı verildi.Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.