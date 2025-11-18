16 Yaşında Babasını Öldürdü!
Konya'da kuyumcuda çalışan S.G. (16), evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uyguladığı ileri sürdüğü babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.
EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI
Edinilen bilgiye göre, 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçek, akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı.
Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi.
İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada Ahmet Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.
BABASINI BIÇAKLADI
Yaşanan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı.
Kanlar içinde kalan Gökçe, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı.
