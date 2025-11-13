"Canım Sıkkın" Dedi Motosikletliyi Darbetti!
Arnavutköy ilçesinde, motosikletliyle trafikte tartışan kamyon sürücüsü, "Canım sıkkın, gider misin" dedikten sonra saldırdı. Çevredekilerin müdahalede bulunduğu saldırı anları, kask kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy-Bolluca yolunda, trafikte korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin çarpmasından son anda manevra yaparak kurtuldu.
Daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçerek yolu kapattı.
TARTIŞMAYA BAŞLADI
Kamyonet şoförü, araçtan inerek motosiklet sürücüsü Yasin A. ile “Neden frene bastın?' diyerek tartışmaya başladı.
'CANIM SIKKIN'
Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, 'Canım sıkkın, gider misin?' diyerek hakarette bulundu.
MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
Kısa süre sonra kamyonet şoförü, motosiklet sürücüsünü darbetti.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak kamyonet şoförü, kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Bir süre sonra tekrar aracından inen şoför, motosikletliyi ikinci kez darbetti.
Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
