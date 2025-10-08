Siyonist Katile Müttefikleri Bile Sırt Çevirdi!

Dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail, sınır tanımayan barbarlığının sonucu olarak hiç olmadığı kadar yalnız. Bu yalnızlık sadece diplomatik alanda da değil. Siyonist İsrail, kamuoyunda, üniversitelerde, spor ve kültür alanlarında da dışlanıyor. Gazze Şeridi'ni 2 yıldır yerle bir eden, 1.9 milyon kişiyi yerinden eden ve çoğu kadın ve çocuk 67 binden fazla Filistinlinin katledilmesi emrini veren 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya müttefikleri bile birer birer sırt çeviriyor. Katil Netanyahu'ya duyulan küresel öfke ise çığ gibi büyüyor. İsrail'in uluslararası arenada giderek yalnızlaşması, sokaklardaki öfkenin büyümesi, hem Batılı liderleri hem de Batı medyasını harekete geçmeye zorladı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının ikinci yılında, hiç olmadığı kadar yalnız olduğunu belirtti. WSJ'nin haberine göre, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı. İsrail'in soykırımı, onu siyasi olarak giderek daha izole hale getirip yalnız bırakıyor. Ayrıca İsrail, Batı'nın uzun vadeli desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya. İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor.İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek. ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olabileceği öngörülüyor. Bazıları ise İsrail'in zarar gören küresel itibarının müttefiklerince toparlanabileceğini düşünüyor. ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro'ya göre, İsrail'in dünyadaki itibarının düzelmesi için, 'Öncelikle savaşın sona ermesi ve yeni bir İsrail liderinin ortaya çıkması gerekiyor'.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilmesi için, bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde ateşkes müzakerelerine katılacak. Kalın, katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve HAMAS yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kalın'ın, katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alıyor. Bu arada, önceki gün başlayan Gazze müzakerelerinin ilk turu 'olumlu bir havada' sona erdi. Mısırlı bir yetkili tarafların, esir takası ve ateşkes sağlanması da dahil olmak üzere planının ilk aşamasındaki şartların çoğunda anlaştıklarını söyledi.Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, dünyaya Filistin dersi verdi. Thunberg, Atina'da Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, herkesin gözünün önünde Gazze'de bir soykırım yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası toplumun ve hükümetlerin İsrail'in işlediği savaş suçlarını engellemek adına en ufak bir adım atmadıklarını söyledi. Thunberg, 'Tüm dünya katliamların 7 Ekim 2023'te başlamadığını biliyor' dedi.