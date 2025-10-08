Kurtarılır Kurtarılmaz Gazeteciye Saldırdı!
Muratpaşa ilçesinde çıktığı falezlerde mahsur kalan Nubar B., bulunduğu yerden inemeyince itfaiye ekipleri tarafından halat bağlanarak kurtarıldı. Nubar B., yüzünü başörtüsüyle kapattıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İtfaiye ekiplerinin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı içerisinde bulunan falezlere doğru tırmanan Nubar B., bir süre sonra inmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Çevredekilere sesini duyurmaya çalışan kadını duyan bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HALAT YARDIMIYLA YANINA ULAŞTILAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 20 metrede mahsur kalan Nubar B.'nin yanına indi.
SAĞLIK KONTROLÜNÜ REDDETTİ
Ekipmanlar yardımıyla itfaiye erinin halatla bağladığı Nubar B., yukarı çıkarıldı.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nubar B., sağlık ekibinin kontrol teklifini reddetti.
GAZETECİLERE SALDIRDI
Bu sırada görüntü alan gazetecilere kendisini çekmemesini söyleyen Nubar B., başörtüsü ile yüzünü kapatıp, güneş gözlüğü taktıktan sonra basın mensuplarına saldırdı.
İtfaiye erlerinin araya girmesinin ardından Nubar B., kontrol için ambulansa alındı.
Çevredekilere sesini duyurmaya çalışan kadını duyan bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HALAT YARDIMIYLA YANINA ULAŞTILAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 20 metrede mahsur kalan Nubar B.'nin yanına indi.
SAĞLIK KONTROLÜNÜ REDDETTİ
Ekipmanlar yardımıyla itfaiye erinin halatla bağladığı Nubar B., yukarı çıkarıldı.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nubar B., sağlık ekibinin kontrol teklifini reddetti.
GAZETECİLERE SALDIRDI
Bu sırada görüntü alan gazetecilere kendisini çekmemesini söyleyen Nubar B., başörtüsü ile yüzünü kapatıp, güneş gözlüğü taktıktan sonra basın mensuplarına saldırdı.
İtfaiye erlerinin araya girmesinin ardından Nubar B., kontrol için ambulansa alındı.