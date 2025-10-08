Düğün Magandalığı Can Aldı!

Kahramanmaraş Soysallı Mahallesi'nde arkadaşının düğününe giden Durdu Tatar (22), havaya rastgele açılan ateş sırasında boynundan vuruldu.Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Tatar, 43 gün sonra 5 Ekim'de hayatını kaybetti.Durdu Tatar, vurulduğu düğün alanının karşısındaki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kamera görüntüleri ve düğüne katılanların ifadesi doğrultusunda 9 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Düğün alanında yapılan incelemede ise 1361 mermi kovanı ile 32 av tüfeği kartuşu toplandı.Gözaltına alınan şüphelilerden C.K., D.A.K. ile A.D. tutuklanırken, ele geçirilen 6 tabanca ise balistik incelemeye gönderildi. Tatar Ailesi'nin tek oğlu olan Durdu Tatar'ın ölümüne neden olan tabancanın balistik raporuyla ortaya çıkacağı belirtilirken, aile ise yaşananlara tepki gösterdi.Evinin önüne kurulan çadırda gözyaşlarıyla taziyeleri kabul eden Şazenuş Tatar, Durdu Tatar'ın tek oğlu olduğunu söyledi.Yetkililere seslenen Tatar, “O gün düğüne gidince başına bu olay geliyor. Ruhsatlı, ruhsatsız tüm silahların toplanmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın.” dedi.Tahsin Tatar ise yeğeninin düğüne gittikten 15 dakika sonra bir magandanın tabancasından çıkan mermiyle vurulduğunu belirterek, “Yeğenim yaralandıktan sonra hastaneye götürüldü. 43 gün sonra vefat etti. Cezaevinde şu an 3 kişi. İsterse 10 kişi, 100 kişi yatsın, isterse köyün hepsi cezaevinde yatsın. Bizim derdimiz o değil ki. Bizim canımız yandı, geri gelecek hiçbir şey yok.Telafisi olmayan bir olay bu. Bir hafta sonra köyde yine düğün olacak ve yine aynı silahlar sıkılacak, aynı canlar yanacak. Havaya attığın mermi muhakkak yere düşecek.” diye konuştu.Yetkililerden magandalara karşı acil önlem almalarını beklediklerini ifade eden Tahsin Tatar, “Çocuklarımız bir düğüne gitmekle hata mı ediyor? Bir komşunun düğüne gidip ‘Hayırlı olsun' demek hata mı, yanlış mı yapıyoruz? Niye bunlara bir çözüm bulmuyorlar? Bu kadar insanın canı yanıyor.” ifadelerini kullandı.