Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği Yakalandı!

Adana'da S.Y. ve M.D. isimli iki kadın, ehliyet sınavına girmeden önce yaptıkları kopya düzenekleri ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

7.10.2025
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu E-Sınav merkezinde ekipler, sınav girişinde yaptığı kontrolde S.Y.'nin kemer altına gizlediği alıcı cihaz ve kulağındaki kulaklığı fark etti.

İKİNCİ OTURUMDA DA DÜZENEK BULUNDU

Aynı gün sınavın ikinci oturum öncesinde yapılan aramada ise M.D. isimli kadının tişörtünün iç kısmına dikilmiş halde alıcı cihaz ile kulaklık bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Yüreğir polisleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.