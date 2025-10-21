Ünlü İsmin 12.Burun Ameliyatı!

Aşk hayatıyla her zaman gündemde olan ünlü popçu Murat Dalkılıç, yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşıyor. Daha önce 11 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, 12. kez operasyon geçirdi.Burun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç, 2025'in başında yeniden operasyon geçirdi. 11. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın burnu yine istedikleri şekle gelemedi.Daha önce 11 defa burun ameliyatı olan Dalkılıç'ın, 12. kez bıçak altına yattığı öğrenildi. Bir televizyon programında, gündeme gelen ameliyatla ilgili olarak Dalkılıç'ın bir düğünden karesi de yer aldı. Burun deliklerinde bir aparat bulunan Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti.Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili yaşadığı sağlık sorunlarını daha önce şu sözlerle dile getirmişti: 'Doğuştan gelen bir rahatsızlığım vardı; burun kemiklerim dışarıya doğru çıkıyordu. Doktor bu kemikleri alırken ne yazık ki kıkırdağımı da aldı. O andan itibaren hayatımın en zorlu dönemi başladı. Vücudumun farklı yerlerinden alınan dokularla burnum sürekli yeniden şekillendirildi.'