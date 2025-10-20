Çorum’da Oğul Dehşeti: Babasını Tüfekle Vurarak Öldürdü

Olay, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evden silah sesi geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Yaşar Yılmaz'ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayın ardından otomobille evden uzaklaşan M.Y., polis ekiplerince Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde tespit edildi.Yapılan takip sonucu durdurulan araçta yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.