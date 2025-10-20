Çorum’da Oğul Dehşeti: Babasını Tüfekle Vurarak Öldürdü
Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde bir evden gelen silah sesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz’ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, olayın ardından Kırıkkale’nin Çerikli beldesinde yakalandı.
Olay, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evden silah sesi geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Oğlu Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Yaşar Yılmaz'ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırıkkale'de Yakalandı
Olayın ardından otomobille evden uzaklaşan M.Y., polis ekiplerince Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde tespit edildi.
Yapılan takip sonucu durdurulan araçta yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Oğlu Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Yaşar Yılmaz'ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırıkkale'de Yakalandı
Olayın ardından otomobille evden uzaklaşan M.Y., polis ekiplerince Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde tespit edildi.
Yapılan takip sonucu durdurulan araçta yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.