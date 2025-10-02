O Menajeri Kimse Karşılamadı!

Menajer Ayşe Barım gündemdeki yerini koruyor...Dizi ve film sektörünün tanınmış menajerlerinden Ayşe Barım dün hakim karşısına çıktı.Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında 248 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden (Marmara Cezaevi) tahliye edildi.Ancak tahliye süreci, cezaevi yönetiminin avukatlarını ve yakınlarını bilgilendirmemesi nedeniyle beklenmedik bir şekilde trajikomik bir hal aldı.Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Barım, cezaevi kapısında tek başına bırakıldı.Yakınları henüz ulaşmamışken, orada bulunan magazin muhabirleri devreye girerek ünlü menajeri en yakın akaryakıt istasyonuna götürdü.Kısa süre sonra ailesi tarafından alınan Barım'ın bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.ID İletişim'in sahibi olarak bilinen Ayşe Barım, ocak ayında gözaltına alınmış, 'Gezi Parkı Direnişi'nin planlayıcısı' olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Savcılık, Barım hakkında 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.Bugünkü duruşmada tanık olarak dinlenen Hümeyra Adak, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi oyuncular, Barım'ın 'apolitik bir kişiliğe sahip olduğunu' ve Gezi olaylarıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti.