İngiltere'de Skandal! Sırlar İfşa Oldu...

İngiltere'de büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Rus hackerlar, sekiz askeri üssün gizli dosyalarını ele geçirerek dark web'de yayınladı.The Mail on Sunday'in haberine göre Rus hacker grubu Lynx, Savunma Bakanlığı'nın çalıştığı Dodd Group adlı bakım ve inşaat şirketinin sistemlerini hackledi. Saldırı sonucunda RAF ve Kraliyet Donanması'na ait sekiz askeri üsse dair yüzlerce gizli belge çalındı.Sızdırılan dosyalar arasında ABD Hava Kuvvetleri'nin F-35 hayalet jetlerinin bulunduğu RAF Lakenheath ve nükleer bombaların depolandığı üssün bilgileri de yer aldı. Belgelerde üslerin konum detayları, personel listeleri, e-posta adresleri, araç kayıtları ve cep telefonu numaraları bulunuyor.Rus hackerlar, doğrudan Savunma Bakanlığı sistemlerine değil, onunla çalışan üçüncü taraf yüklenici Dodd Group üzerinden sızdı. Bu “ağ geçidi” saldırısı, İngiliz ordusunun neredeyse aşılamaz olarak görülen siber savunmasını devre dışı bıraktı.Savunma Bakanlığı, saldırının Rus grubu Lynx tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor.Sızdırılan belgelerde, RAF Portreath adlı NATO radar istasyonu ve RAF Predannack gibi gizli üslerin bilgileri de bulunuyor. Ayrıca Kraliyet Donanması'na ait RNAS Culdrose üssüne ilişkin ziyaretçi listeleri ve iç güvenlik talimatları da dark web'de yayınlandı.Bazı belgelerin “Kontrollü” veya “Resmi Hassas” ibareleri taşıdığı görüldü.Dodd Group'un ağı 23 Eylül'de ihlal edildi. Hackerlar, yaklaşık 4 terabaytlık veriyi sessizce ele geçirdiklerini duyurdu ve İngiltere'ye “Zaman doluyor – kaçınılmaz sonuçlar ortaya çıkmadan önce bu sorunu çözün” mesajıyla tehdit gönderdi.Grup, şu ana kadar dört planlı veri dökümünden ikisini yayınladı. Geri kalanların da önümüzdeki haftalarda paylaşılabileceği tahmin ediliyor.Eski İngiliz askeri istihbarat subayı Albay Phil Ingram, The Mail on Sunday'e yaptığı açıklamada, “Bu, ABD'de büyük bir alarma neden olacak felaket niteliğinde bir güvenlik ihlali” dedi.Ingram, e-postalar, cep telefonu numaraları ve personel bilgilerinin “düşmanlar için son derece yararlı” olduğunu belirtti.Buckingham Üniversitesi'nden güvenlik uzmanı Prof. Anthony Glees, “Bu sadece İngiltere'nin düşmanlarını değil, aynı zamanda ABD gibi müttefiklerini de zor durumda bırakacak bir ihlal” değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlara göre görünüşte önemsiz görünen bilgiler bile, İngiltere'nin savunma altyapısı hakkında istihbarat toplanmasına imkân tanıyor.Savunma Bakanlığı, olayın ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı.Dodd Group sözcüsü ise “sınırlı miktarda veri çalındığını” ve sistemlerin güvenli hale getirildiğini açıkladı.İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi son bir yılda ülke genelinde 204 büyük hack girişimi tespit edildiğini açıklamıştı.