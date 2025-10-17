Memur Zammı Belli Oldu!

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, fazla mesai ücretleri ve yurt içi gündeliklere yapılacak artışları ortaya koydu. Teklife göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti yüzde 29,3 oranında artırılacak.2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 16 lira 55 kuruşa yükselecek.Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele, ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarındaki şoförlere ise 60 saati geçmemek üzere, yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.Ayrıca bakanlık ve kurumların üst düzey yöneticileriyle (bakan, vali, general, rektör, belediye başkanı vb.) birlikte çalışan personele de, aylık 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, fazla çalışmaları karşılığında izin verilememesi durumunda ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme yapılacak.Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen okullarda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı personeline, fazla mesai karşılığında ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödenecek.Yurt içi gündelikler de artıyorHarcırah Kanunu uyarınca belirlenen yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da 2026'da artırılacak.TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya çıkacak.Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve yüksek yargı başkanlarının gündeliği 686 liradan 900 liraya yükselecek.Ek göstergesi 8 bin ve üzeri olan memurların gündeliği 890 liraya,En alt kademedeki memurların gündeliği ise 850 liraya çıkarılacak.