Laleli'de Kara Para Ağına Ağır Darbe!

MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve banka hareketleriyle deşifre edilen şebekenin, Libya başta olmak üzere birçok ülke ile para alışverişini yasadışı ödeme sistemleri üzerinden yönettiği belirlendi.Yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan örgütün, 47 milyar TL'yi aşan işlem hacmi üzerinden aldığı komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Suçtan kazanılan paraların, şirketler üzerinden düzenlenen faturalar ve sahte ticari kayıtlarla yasal gelir gibi gösterilerek sisteme sokulduğu belirlendi.Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlıların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal, belge ve delile el konuldu.Ayrıca, 5549 sayılı Kanunun 17. maddesi ve CMK'nın 128. maddesi uyarınca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin 12 Ekim 2025 tarihli kararıyla: 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, Banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu. Laleli merkezli kara para ağının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.