Kredi Kartı Faiz Oranları Değişti!

Kredi kartı faiz oranları ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de 18 Eylül'de yayımlandı. Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri değişti. Akdi faiz ve gecikme faizi ne kadar oldu?Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşerken, gecikme faizi de yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e çekildi. Düzenlemeyle nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde de 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacağı açıklandı.Aynı tebliğde POS komisyon oranları uygulamasında da değişiklik yapılmıştı. Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.