Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



'MUHALEFETİN BİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞI TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ'



'Hasreti gönümüzden hiçbir zaman gitmeyen Adana'da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Kongrenin şehrimize, milletimize demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Adana'da bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum. görevi devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, sıcaktan ibaret görmüyoruz.



Adana şehitler yurdudur. Adana harbi, hasbi söylediğini doğru söyleyen civanmert insanlar memleketidir. Adana yalnızca coğrafyadan ibaret değildir. Vatan topraklarındaki bütün değerlerimizin mirasçısıdır. Her bir Adanalı kardeşimizin bu şuurla çalıştığına inanıyorum. Adana teşkilatımıza bir gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Aşkla şehrimize, partimize ve davamıza hizmet etmeliyiz.



Bizim büyük davalarımız var. Bunun için gerekirse nefsimizi, benliğimizi ayaklar altına alacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız.



'HEDEFLERİMİZ İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'



Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni de kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Bunu ödemenin tek yolu partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler kazandırmaktır.



Büyük kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 51 almaya odaklanacağız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Hedeflerimiz için gece-gündüz çalışacağız.



'BİZLER MAZLUMA KUCAK AÇTIK'



Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Sabırla direnmekten bir an olsun vazgeçmediler. Bizler mazluma kucak açtık. Yetime kol kanat gerdik. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk. 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday çıktı; seçim vaadi olarak 'hepsini geldikleri yere göndereceğiz' dedi.







'ÜLKEMİZE SIĞINANLARI HEDEF GÖSTERDİLER'



Bu mazlumlar hedef gösterdiler. Güya siyaset yaptılar. Milletimiz bu vicdansızlığa sandıkta gereken cevabı verdi. Sonrada partisi oturduğu koltuğu altından çekip aldı. Şimdi ne kapısını çalan ve ne de yüzüne bakan... Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhametlik oldu, kardeşlik oldu. Suriye krizinde de gördük ki; sabrın sonu selamettir. Suriye özgürleşti.



Biz gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Ama zorlamıyoruz. Suriye'yi 3 parçaya bölme projesi çökmüştür.



'İSRAİL GAZZELİLERİN DİRENİŞİNİ KIRAMADI'



Gazze'den de yüreklerimizdeki yangına su serpen bir haber aldık. Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. Gazze halkı bir nebze de olsa rahat nefes alacak. İsrail hükümeti uyguladığı katliamlara rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramadı. Kardeşlerimizi aylarca bombaladılar, çocukları öldürdüler. Okulları, camileri, kiliseleri enkaza çevirdiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular. Bebekleri açlığa mahkum ederek ölümlerini seyrettiler. Her türlü zulmü, gaddarlığı uyguladılar.







'NETANYAHU'NUN BU KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ'



Filistin halkı düşmedi, teslim olmadı. Netanyahu'nun bu kez ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemeli. Bunların derdi Suriyeli muhacirler, Gazzeli mazlumlar olmadı. Sadece siyaset yaptılar. Oy devşirmek için pervasızca kullandılar. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya çıkarmaktadır.



MUHALEFETE TEPKİ: SÜREKLİ BİRBİRLERİNE ÇELME TAKMA PEŞİNDELER



Değerli arkadaşlarım, ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Ülkeye hizmet gibi bir dertleri yok. Biraz ciddiyet arıyoruz. Bunu da bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta oyun mu oynuyorlar belli değil. Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. Sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Ayyuka çıkan hırsızlık vakalarını saymıyorum bile. Daha utanç verici skandallar patlak veriyor.



Özgür Özel bizi suçlayacağına CHP'yi saran bu soygun düzeniyle baş etmeli.



CHP'YE 'KIRMIZI KART' TEPKİSİ



Öte yandan Başkan Erdoğan; kongre öncesi salon önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.



Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



'Adana'nın saygıdeğer güzel insanları, hanım kardeşlerim, sevgili gençler, bugün gerçekleştireceğimiz olağan kongremizin Adanamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. 18 derece olduğunu söylediler. Her taraf ne durumda ama sizin Allahınıza kurban. Şu anda karşımda yüreğim mi var Adana mı var... Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bri şekilde hazırlanacağız inşallah şöyle bri trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Özellikle hanım kardeşlerimden çok büyük bir gayret bekliyorum. Gençler ve beyler sizlerden de...



Kimileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Onlar kırmızı kart görmeye doymadılar.'