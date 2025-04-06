Bakan Yerlikaya: Kazaların önüne geçebilmek için gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen 'aşırı hız' kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşım şu şekilde:'Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1.271; gece ise 601 ''radarla hız denetimlerini'' sürdürüyor. Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1'lik artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen 'aşırı hız' kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz.Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin.'