Araç sahiplere müjde! Motorine indirim geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Çarşamba gününden itibaren motorine indirim geliyor! İşte yeni haftaya akaryakıt fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Çarşamba gününden itibaren motorine indirim geliyor!Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.5 TL'den fazla indirim yapılacak. Benzine ise indirim beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan zam iptalinin indirim sayılabileceği ifade edildi.Benzin litre fiyatı: 46,53 TLMotorin litre fiyatı: 46.41 TLLPG litre fiyatı: 27,59 TLBenzin litre fiyatı: 46.38 TLMotorin litre fiyatı: 46.29 TLLPG litre fiyatı: 26.99 TLBenzin litre fiyatı: 47,08 TLMotorin litre fiyatı: 47.14 TLLPG litre fiyatı: 27.49 TLBenzin litre fiyatı: 47,45 TLMotorin litre fiyatı: 47.51 TLLPG litre fiyatı: 27.34 TL