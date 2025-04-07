Araç sahiplere müjde! Motorine indirim geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Çarşamba gününden itibaren motorine indirim geliyor! İşte yeni haftaya akaryakıt fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan çöküş Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelere yarıyor! Bu da araç sahiplerine yansıyor. Çarşamba gününden itibaren motorine indirim geliyor!
MOTORİNE İNDİRİM
Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.5 TL'den fazla indirim yapılacak. Benzine ise indirim beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan zam iptalinin indirim sayılabileceği ifade edildi.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46,53 TL
Motorin litre fiyatı: 46.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.38 TL
Motorin litre fiyatı: 46.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,08 TL
Motorin litre fiyatı: 47.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47,45 TL
Motorin litre fiyatı: 47.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL