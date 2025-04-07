TikTok'a rakip geliyor! Youtube Shorts'tan büyük güncelleme

YouTube, kısa video platformu Shorts'u güçlendirmeye devam ediyor. İçerik üreticilerinin daha yaratıcı ve etkileyici videolar oluşturmasını sağlayacak yeni özellikler, platformun TikTok ile rekabetinde önemli bir adım olarak görülüyor.Özellikle video düzenleme, yapay zeka destekli araçlar ve müzikle senkronizasyon gibi özellikler, Shorts'u daha cazip hale getiriyor.YouTube Shorts, yeni video düzenleme aracıyla içerik oluşturma sürecini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık klip zamanlamasını ayarlayabiliyor, klipleri yeniden düzenleyebiliyor, müzik veya metin ekleyebiliyor ve videolarını önizleyebiliyor.Bu özellik, Shorts içerik üreticilerinin en çok talep ettiği özelliklerden biriydi ve YouTube tarafından büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.YouTube Shorts, yapay zeka destekli çıkartma oluşturma özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.Kullanıcılar, metin komutlarıyla özel çıkartmalar oluşturabilecek veya kamera rulolarından fotoğraf yükleyerek videolarına resim çıkartmaları ekleyebilecekler.Ayrıca, müzik ritimleriyle kliplerin otomatik olarak senkronize edilmesi, videoların daha dinamik ve etkileyici olmasını sağlayacak.YouTube Shorts, şablonlarını geliştirerek kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor. Kullanıcılar, galerilerindeki fotoğrafları bu şablonlara ekleyebilecek ve TikTok'ta popüler olan efektleri kullanarak videolarını daha ilgi çekici hale getirebilecekler.