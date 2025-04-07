WhatsApp sesli ve görüntülü görüşmeler için yeni özellikleri test ediyor

WhatsApp, sesli ve görüntülü görüşme deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Android için WhatsApp'ın beta sürümünde tespit edilen bu özellikler, kullanıcılara daha fazla esneklik ve eğlence sunmayı amaçlıyor.Özellikle görüntülü görüşmelerde gizliliği artıran ve iletişimi daha keyifli hale getiren yenilikler dikkat çekiyor.WhatsApp, gelen sesli aramalar için sessize alma düğmesi özelliğini test ediyor. Bu özellik, kullanıcılara aramayı yanıtlamadan önce mikrofonlarını sessize alma imkanı sunuyor.WhatsApp, görüntülü aramalarda da önemli bir yeniliği test ediyor. Artık kullanıcılar, görüntülü aramayı yanıtlamadan önce kameralarını kapatabilecekler.Bu özellik, kullanıcıların görüntülü aramaya hazırlanmak için ek süre kazanmalarını veya gizliliklerini korumalarını sağlıyor.WhatsApp, görüntülü görüşmeleri daha eğlenceli hale getirmek için emoji tepkileri özelliğini test ediyor.Bu özellik sayesinde, görüntülü görüşmedeki katılımcılar gerçek zamanlı olarak emojilerle tepki verebilecekler. Bu da iletişimi daha canlı ve keyifli hale getirecek.WhatsApp, bu yeni özellikleri şu anda Android beta test kullanıcılarıyla deniyor.