Yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeler açıklandı: İşte zirvedeki ülke…

Henley Fırsat Endeksi, 2025 yılı için dünyanın en iyi göç destinasyonlarını sıraladı.Yüksek öğrenim, yatırıma dayalı ikamet veya vatandaşlıkla birleştiğinde, bu ülkeler nesiller boyunca servetin korunmasına ve büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.Endeks, yalnızca yatırım göçüyle elde edilen ikamet hakları ve alternatif vatandaşlıklarla birleştirilen birinci sınıf eğitim imkanlarının etkisini ve başarı potansiyelini derinlemesine inceledi.Henley Fırsat Endeksi, yatırımcılar ve ailelerinin küresel ağlarını genişletmek, kariyer beklentilerini artırmak, kazanç potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve ekonomik hareketliliklerini geliştirmek için en uygun yerleri belirliyor.İşte 2025 yılı itibarıyla, hem yaşamak hem de çalışmak için en cazip ülkeler: