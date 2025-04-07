Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağış, fırtına ve sıcaklık düşüşü birçok bölgede etkili olacak. Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye, nisan ayında adeta kışı yaşıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 7 Nisan Pazartesi günü hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için ise Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun bazı illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, Trakya ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar ise Marmara'da kuzeydoğudan, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, iç ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden kuvvetli esecek; yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) hissedilecek.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceği bildirilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 24°C Çok bulutlu
ANTALYA 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 24°C Çok bulutlu
ISPARTA 14°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 18°C Çok bulutlu
NEVŞEHİR 18°C Çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 21°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 21°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN 11°C Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADIYAMAN 21°C Çok bulutlu
DİYARBAKIR 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı