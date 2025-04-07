Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye, nisan ayında adeta kışı yaşıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 7 Nisan Pazartesi günü hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için ise Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi.Değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun bazı illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, Trakya ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar ise Marmara'da kuzeydoğudan, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, iç ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden kuvvetli esecek; yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) hissedilecek.Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşeceği bildirilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.EDİRNE 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGE BÖLGESİ HAVA DURUMUAFYON 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 24°C Çok bulutluANTALYA 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY 24°C Çok bulutluISPARTA 14°C Çok bulutlu, sağanak yağışlıANKARA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA 18°C Çok bulutluNEVŞEHİR 18°C Çok bulutluBOLU 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMUAMASYA 23°C Parçalı ve çok bulutluRİZE 21°C Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 17°C Parçalı ve çok bulutluTRABZON 18°C Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlıERZURUM 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 21°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıVAN 11°C Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurluADIYAMAN 21°C Çok bulutluDİYARBAKIR 22°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMARDİN 24°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı