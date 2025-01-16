Siyonist İsrail'den geri adım! Savaş kabinesi ateşkes toplantısını reddetti

Hamas'ı 'son dakika krizi' çıkarmakla suçlayan İsrail, Hamas'ın ateşkes anlaşmasındaki tüm şartları kabul ettiğini duyurana kadar kabinenin onay için toplanmayacağını açıkladı.

Gazze ateşkesinde yeni bir kriz patlak verdi.İsrail, dün gece varılan anlaşmada Hamas yetkililerinin 'son dakika krizi' çıkardıkalarını iddia ederek karşı tarafı şantaj yapmakla suçladı.İsrail kabine bu kapsamda kararını duyurdu.Hamas'ın, anlaşma şartlarının tamamını kabul ettiğini açıklamadan israil kabinesi, ateşkes için toplanmayacak.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edildi.Açıklamada, 'İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tamamını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak' ifadeleri kullanıldı.7 Ekim 2023'te başlayan savaştan hemen sonra başlayan ateşkes arayışında Katar'ın Doha kentinde sonuca varılmıştı.Taraflar, silahların susması, ilk etapta kadın ve çocuk esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım girişine izin, İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve kalıcı ateşkes görüşmelerinin başlamasını içeren 3 aşamalı bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı.