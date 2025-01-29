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Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, yakalanan 76 şüpheliden 50’sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 suç örgütü çökertildi
Ekleme: 29.01.2025 - 08:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 suç örgütü çökertildi
Türkiye genelinde organize suç örgütlerine darbe vuran jandarma, "HÜCRE" operasyonuyla 9 farklı şehirde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda suç dünyasının karanlık isimleri tek tek yakalandı. Kırşehir'de M.C.K., Kahramanmaraş'ta M.Y., Aksaray'da Y.T., İstanbul'da A.A., Hatay'da E.B., Balıkesir'de M.A.K., Tunceli'de S.M., İzmir'de E.K. ve Antalya'da M.D.'nin liderliğini yaptığı suç örgütleri çökertildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 suç örgütü çökertildi

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Jandarmanın profesyonel takibi ve titiz çalışmaları sonucunda suç şebekelerinin yasa dışı faaliyetleri tek tek deşifre edildi. Örgütlerin silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma gibi suçları organize ettiği tespit edildi.

50 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 50'si tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 suç örgütü çökertildi

ÇOK SAYIDA SİLAH VE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde örgüt üyelerinin yasa dışı faaliyetlerini yürüttüğü ofisler ve depolar ortaya çıkarıldı. Operasyonlar sırasında 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek ve tapu senedi, uyuşturucu maddeler, bilgisayarlar, cep telefonları ve banka kartları ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ

Jandarmanın suç örgütlerine karşı kararlı mücadelesi sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yerlikaya, "Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden temizlemekte kararlıyız. Operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek" diyerek suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.