İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı! Kara sonrası binaya Türk bayrağı asıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu ifadeler eyer verildi:Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle;Sofya Alağaş Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 1975 yılında Eskişehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra noterlik belgesi aldı. Hukuk uyuşmazlıklarında uzman arabuluculuk unvanına da sahip olan Kızılkaya, akademik kariyerine Exeter Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimiyle devam etti. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde, doktorasını ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladı.