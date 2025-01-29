Naci Görür'ü çileden çıkaran afiş! 'Densizlik, bu sözler benim değil'

Kayseri'de bir beton firmasının, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen sözleri kullanarak hazırladığı reklam, büyük tepki topladı. Firmanın, Kayseri depremiyle ilgili olduğu öne sürülen ifadeleri dev bir afişe bastırıp reklam panolarına asması üzerine Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.Reklamda kendi ismini ve söylemediği sözleri gören Naci Görür, duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi:'Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri'de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle.'Görür, reklamın izinsiz ve yanıltıcı bir şekilde hazırlanmasının hem hukuki hem de etik açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili yasal yollara başvuracağını belirtti.Reklamda adı geçen bir diğer isim olan Prof. Dr. Celal Şengör'ün bu konuda bir açıklama yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.Naci Görür'ün açıklamaları sonrası, söz konusu reklamın sosyal medyada da yoğun eleştirilere maruz kaldığı görüldü.