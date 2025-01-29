CHP'de kılıçlar çekildi! Halk TV'de kavga çıktı: Hata yaptı...

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişiyle bir görüşme yapmış ve bu konuşmanın kaydı Halk TV'de yayımlanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yetkilileri, sunucu Seda Selek ve Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.HALK TV'YE BİLİRKİŞİ SORUŞTURMASISoruşturma kapsamında Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alındı.Bu adım, Halk TV'de ve CHP'de tepkilere neden olurken, Sözcü TV'de ana haber bültenine çıkan Fatih Portakal, Pehlivanın bilirkişinin isteği dışında ses kaydını yayınlamasını eleştirdi.Pehlivan'ın gazetecilik etiğine uygun hareket etmediğini belirten Portakal, tüm kitlenin tepkisiyle karşılaştı.İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN FATİH PORTAKAL'A CEVAPGece boyunca sosyal medyada linçlenen Portakal'a bir cevap da Halk TV'de Yeni Bir Sabah Programı'nı sunan eski partneri İsmail Küçükkaya'dan geldi.'SORGULAMAK KİMSENİN HAKKI DEĞİLDİR'Küçükkaya, Portakal'a şu ifadelerle tepki gösterdi:'Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin hadi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar. Fatih orada zamanlama ve içerik itibarıyla çok büyük bir hata yaptı. Fatih portakal arkadaşım.''BUNU YAYINLIYORSANIZ BU BİR HATA'Fatih Portakal konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:'Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.'GAZETECİLİK YÖNÜNDEN YAPMAMANIZ GEREKİYOR'Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamınız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı.'