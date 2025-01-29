Kartalkaya'daki faciada otoparktaki yanlışa dikkat çekti: Bu yüzden bu kadar can kaybı yaşadık!

Bolu Kartalkaya'daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yarıyıl tatilini Kartalkaya'da bulunan bir otelde geçiren Tekin ailesi, yangın sırasında yaşananları anlattı.Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Mehmet Ali Tekin, 'Yangının hızlı geçiş yapması ve yangına müdahalenin geç olması, otel içindeki eksiklikler kadar dışarıdaki alınmayan önlemlerden dolayı bu kadar insanımızı kaybetmiş bulunmaktayız' dedi.Yangın sırasında bir baba ve kız çocuğunu kendi imkanları ile hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Tekin, 'Pencereden bir babanın çocuğunu atmak istediği görüntüsü viral olmuştu. O aileyi anne ve 2 aylık kız çocuğunu ambulans götürdü. Yer olmadığı için baba ve kız çocuğu kalmıştı.Onları da ben kendi aracıma alarak İzzet Baysal Üniversitesine götürdüm' dedi. Hastaneye götürdüğü baba ve çocuğunun sağlık durumlarından bahseden Tekin, 'Sağlıkları iyi, bir gün hastanede kaldılar, sonra İstanbul'a geri döndüler. Ama bunlar şanslı olandı' dedi.Otelin içinde kullanılan malzemelerin tutuşturucu özelliğinden dolayı yangının büyüdüğünü ifade eden Tekin, 'Yangın çıktıktan sonra otelin içerisindeki tutuşturucu ürünlerin kullanılması, fıskiye sisteminin, yangın tüpünün olmaması ve insanların yardım merdivenine erişememesinden dolayı yangın hızlı bir şekilde yayıldı.Biz otelin bir bölümünden bahsediyoruz. Piste bakan cepheyi kimse görmedi. Oradaki insanlar bir anlamda ölüme terk edildi. Çok ihmalin bir arada bulunmasından dolayı bu kadar can kaybı yaşadık' şeklinde konuştu.