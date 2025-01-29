Ekrem İmamoğlu'nun ailesi kuralları hiçe saydı! Sığınakları dükkanlara kattılar, yangın çıkışlarını kapattılar

Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin Beylikdüzü'nde inşa ettiği Zigana Evleri'ndeki usulsüzlüklerine göz yummayan site yönetimi açık hedef haline geldi.Site yönetimi için yapılan seçimli genel kurulda İmamoğlu ailesinin tüm baskılarına rağmen aday olan ve yeniden seçilen Zigana Evleri Site Yöneticisi Abdulkadir Çapanik, 'Ortak alanları ve sığınakları dükkânlarına katarak usulsüzlük yapmışlar. Binaların yangın çıkışları kapatılarak site sakinlerinin can güvenliği tehlikeye atılmış. Bu durumları tespit edip itiraz ettiğimiz için bizi alaşağı etmek istediler. İmamoğlu ailesi site içerisinde hakkımda aslı astarı olmayan söylemlerle bizi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Pazar günü yaptığımız seçimli genel kurulda Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu adına sahte imza ile oy kullanacak kadar çirkinleştiler. Ancak geri adım atmadık, seçimi biz kazandık. Şimdi site yönetimi olarak karar aldık; İmamoğlu ailesi dükkânları 2 hafta içinde eski haline getirmezse suç duyurusunda bulunacağız' dedi.Seçimli genel kurulda Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu adına oy kullanmak için yetki verilmiş sahte imzalı yetki belgeleri getirildi. Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu vekâletnameleri yırtmaya teşebbüs ederek toplantıyı iptal etmeye çalıştı. Site yönetimi salona polis çağırdı.Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; 7 blok 196 daire ve 40 adet dükkândan oluşan Zigana Evleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat'ın ilk projelerinden biri olarak biliniyor. Projedeki daireleri satan, dükkânları ise kiralayan İmamoğlu ailesinin mülkiyeti kendilerine ait olan dükkânlar için birçok usulsüz işlem yaptığı öğrenildi. İmamoğlu ailesinin bloklara ait sığınakları ve kat maliklerinin ortak alanlarını dükkânlarına kattıkları öğrenildi. Bloklardaki sığınaklara ulaşımı sağlayan yangın çıkış kapılarının ise kapalı olduğu tespit edildi.29 Ocak 2024 tarihinde Zigana Evleri Site Yöneticisi olarak seçilen Abdulkadir Çapanik, göreve gelir gelmez site içerisinde keşif çalışması başlattı. Çapanik yapmış olduğu keşif çalışmalarında bloklara ait yangın çıkışlarının kapalı olduğunu ve aslında hiçbir yere çıkmadığını gördü. Keşif çalışmalarını sürdüren Abdulkadir Çapanik çok daha ilginç durumlarla karşılaştı. Mülkiyeti İmamoğlu İnşaat'a ait olan birçok dükkânın siteye ait sığınakları kırarak dükkanlara kattığı, kat maliklerinin ortak alanlarının da usulsüz bir şekilde dükkanlara dahil edildiğini saptadıSite yöneticisi Abdulkadir Çapanik tespit ettiği usulsüzlüklere itiraz edince İmamoğlu ailesinin hedefi haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun amcaları Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu tarafından sürekli baskı altına alınmaya çalışılan Çapanik site yönetiminden istifa etmeye zorlandı. Yapılan tüm baskılara karşın 26 Ocak'ta yapılan site genel kurulundaki seçimi İmamoğlu ailesinin muhalefet ettiği Abdulkadir Çapanik kazandı.Daha önceki açıklamalarında İstanbul depremine dikkat çeken ve '60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu?' diyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde inşa ettiği Zigana Evleri projesinin 14-15 katlı bloklardan oluşması da dikkat çekti.