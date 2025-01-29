Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu ve 3 gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek'le ilgili açıklama yaptı.Tunç, gazetecilik faaliyetiyle kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur. Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir. Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz?"AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, Kartalkaya'daki otel faciasına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'n açıklamalarına tepki gösterdi. Tunç şöyle devam etti:"Özel'in yaptığı açıklamalarını esefle karşılıyoruz. Bu acının üzerinde polemik yapmak çok çirkin. Biz ucu kime dokunursa dokunsun diyoruz, onlar da bize dokunmasın diyorlar. Konuyu yeterli biçimde incelediler. Makamı ne olursa olsun gerek kamu gerek sivil, bu kapsamda soruşturma genişletilerek devam ediyor. Ailelerin acısı çok taze, dayanılır gibi değil. Bu acıyı kim yaşatıyorsa herkes cezasını çekecek. Yargı şeffaf bir şekilde işleyecek. Hangi fiillerde tüm şeffaflığı ile kamuoyuna ile paylaşılacak."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını da değerlendiren Tunç, "İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik." ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" dedi.