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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 28.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:22 / Editör: Atilla Özbir
MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' notunu düştüğü paylaşımında şunları kaydetti:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.