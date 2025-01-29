Türkiye’nin en ilginç sokağı: 230 yıllık binanın altından geçiyor!

Tokat'ta Türkiye'nin en ilginç sokaklarından birisi bulunuyor… Hüseyin Hüsameddin Efendi'nin 'Amasya Tarihi' isimli eserinde yazıldığına göre 'Hayriye Medresesi' adıyla kaydedilen bina, 1795 yılında inşa edilerek 1952'den sonra mahalle mektebi şeklinde 'Bakacak Kur'an Kursu' adıyla hizmet vermeye başladı.Çeşitli tadilatlarla geniş bahçesine açılan geçidin zamanla sokağa dönüştüğü binada 1990'lara kadar da çok sayıda öğrenci öğrenim gördü.Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni, 'Bu bölgede altından sokak geçen başka bir ahşap bina yok. Önceden Kur'an kursuydu, şimdi ise uzun süredir atıl vaziyette' dedi.Mahalle sakinlerinden Yavuz Kocur, 'Burası restore edilerek tekrar Kur'an Kursu olsun.Öyle bir imkan varsa çok mutlu oluruz. Öğrencisi az da olsa en azından bir Kur'an sesi istiyoruz' diye konuştu.Sebahattin Önder de çatısından kiremitler düşen binanın en yakın zamanda restore edilmesi gerektiğini söyledi.Tarihi binanın restorasyonuna yönelik Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için son aşamaya gelindiği öğrenildi.