IBAN’a para gönderenler dikkat! Bir dönem sona eriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son zamanlarda yaşanan dolandırıcılık olaylarını engellemek adına, para transferlerindeki yeni düzenlemeyi duyurdu. Özellikle IBAN üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinde iki aşamalı doğrulama sistemine gidileceği bildirildi. Peki çifte doğrulama sistemi nedir?Buna göre IBAN'la para transferinde çifte doğrulama sistemine geçilecek. Para transferinde sadece bankadan onay isteme mesajı yeterli olmayacak.Çifte doğrulama ya da iki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcı kimliklerini doğrulamak için kullanılan bir tür çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemidir.Bu teknoloji iki farklı bileşenden oluşmaktadır. İki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcının bildiği, sahip olduğu ve kullanıcıya bağlı olan bileşenlerin kombinasyonları ile işlemektedir.Çeşitli dijital platformlarda, bu yöntemin 'Two Factor Authentication' veya '2FA' isimleri ile kullanıldığı görülmektedir.İki faktörlü kimlik doğrulama, mobil uygulamalar ile uyumlu bir şekilde çalışabilen, kullanıcının güvenliğini artırmaya yönelik bir güvenlik sistemidir ve birçok alternatife sahiptir.İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.