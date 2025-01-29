Elon Musk’tan büyük hamle: Banka işine giriyor

Elon Musk, sosyal medya platformu X'i bir adım öteye taşıyarak finans sektörüne girmeye hazırlanıyor. 2025 yılında hayata geçmesi planlanan X Money adlı yeni finansal hizmetle kullanıcılar, platform üzerinden anlık para transferi yapabilecek.X CEO'su Linda Yaccarino, platformun Visa ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu anlaşma sayesinde kullanıcılar, Visa Direct sistemi üzerinden hızlı ve güvenli para transferleri gerçekleştirebilecek.Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformu sadece bir sosyal medya ağı olmaktan çıkarıp 'her şey uygulaması' haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. X Money, bu vizyonun ilk somut adımı olarak görülüyor.Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda X'in klasik bankacılık sistemlerine alternatif olabileceğini söylemişti. “Ödemeler derken, bir kişinin tüm finansal hayatını kastediyorum” diyen Musk, banka hesaplarına gerek kalmadan finans yönetimi yapabilen bir sistem kurmayı hedefliyor.X Money'nin, kullanıcıların tek bir platform üzerinden para gönderme, ödeme yapma ve finansal işlemlerini yönetme imkanı sunacağı belirtiliyor.