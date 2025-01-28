154 yıllık İETT can çekişiyor: İstanbul'da 3 ayrı noktada İETT kazaları yaşandı

Bahçeşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı iki ayrı kaza yaşandı. İETT otobüsü, beton pombası ile çarpıştı. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Bahçelievler'de ise körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir otobüs çarptı. Yolcular ucuz kurtuldu, trafik arap saçına döndü. Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bahçelievler'de, körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsünün çarpması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. 34 TP 2291 plakalı İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı.Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı. Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak, durdu. İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti.Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı. Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek, yürümek zorunda kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün yolun kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden sağlandı.