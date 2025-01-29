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MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 29.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:59 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.

Operasyonun düğmesine basan askerlerimiz 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

TERÖRİSTLER YOK OLUP GİDİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Duyuru ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Geçit vermedik, vermeyeceğiz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!