MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.
Operasyonun düğmesine basan askerlerimiz 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
TERÖRİSTLER YOK OLUP GİDİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Duyuru ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
MSB'nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
Geçit vermedik, vermeyeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!