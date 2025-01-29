MSB duyurdu! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha.Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist tespit edildi.Operasyonun düğmesine basan askerlerimiz 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Duyuru ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.MSB'nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:Geçit vermedik, vermeyeceğiz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!