Barış Pehlivan suç işlemiştir!

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada sunucu Selek ve Barış Pehlivan'ın Savcılık ifadeleri ortaya çıkmıştı.Konu ile x hesabından Osman Gökçek şunları ifade etti:'Barış Pehlivan gazeteci olduğu için gözaltına alınmamıştır.Barış Pehlivan bilirkişilerinin sesini bilgileri dahilinde olmadan kaydedip servis etmiştir. Yargı mensuplarını hedef göstermiş ve evinin adresini sormuştur .Bu suçtur.' ifadelerini kullandı.Bunlara ek olarak Gökçek: 'Dediğine göre biz tüm yargı mensuplarının telefon kayıtlarını alacağız,yayınlayacağız ve bu suç olmayacak. Ben 12 yıldır profesyonel olarak televizyonculuk yapmış birisiyim, bunu yayınlamak suçtur' dedi.