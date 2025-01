Gazze'de can kaybı 47 bin 417'ye yükseldi

Yıkılan binaların enkazından cesetlerin çıkmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 47 bin 417'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi, yıkılan binaların enkazından ise 59 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 63 can kaybının daha kayda geçtiği bildirildi.Ayrıca son 24 saatte 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 417'ye, yaralı sayısının 111 bin 571'e yükseldiği ifade edildi.