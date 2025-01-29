Gazze'de can kaybı 47 bin 417'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi, yıkılan binaların enkazından ise 59 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 63 can kaybının daha kayda geçtiği bildirildi.Ayrıca son 24 saatte 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 417'ye, yaralı sayısının 111 bin 571'e yükseldiği ifade edildi.