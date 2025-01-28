Bolu'daki yangın faciasında yeni itiraf geldi: Otel sahibi Halit Ergül’den müdüre skandal talimat!

Türkiye'yi yasa boğan facia geçtiğimiz günlerde Bolu'da yaşandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. 78 vatandaşımız kurtarılamadı. Otel çalışanı Tuni Burhan ise dehşet anlarını bir televizyon kanalında anlattı.O gece, otel sahibi Halit Ergül'ün, otel müdürüne talimat verdiğini belirten Burhan, "Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizleri uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla hemen dışarı çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli şekilde alevler geliyordu.Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi.Pijamalarla çıktık. Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü.Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor.Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor.Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin' diyor.Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz'a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Çok uyuyor bu senaryo.Otelin her yerinde elektrik çarpıyor. Asansör kapılarından, mini bardan, müşterilerim bıraktığı saç maşası, kurutma makinesinden elektrik çarpıyordu. Personel 'her yerden elektrik çarpıyor' diyor.12 Aralık'ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. 'Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' demekti bu. Ama biz 12 Aralık'ta beri asansörü kullanmaya devam ettik.Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel 'bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu' diyordu" şeklinde konuştu.Bu sözler otel sahibi ile otel müdürünün faciadaki ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi.