Yapay zeka savaşları durulmuyor! OpenAI'dan karşı hamle

DeepSeek'in hızlı yükselişinin ardından tahtı sallanan OpenAI'dan karşı hamle geldi. OpenAI Kurucusu ve CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından 'bazı duyurular' yapacağını söyledikten ve düşük maliyetli Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in yapay zeka bağlantılı hisse senetlerini alt üst etmesinin ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yaparak ABD'de devlet kurumları için tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni ve özelleştirilmiş sürümü 'ChatGPT Gov'u duyurdu.Modelin popülaritesi, ABD'li teknoloji devlerine yatırım yapanların, yapay zeka operasyonlarının ölçeklendirilmesi için taahhüt edilen milyarlarca dolarlık yatırımların denetimini sıkılaştırmasına yol açarken OpenAI tarafından yapılan basın açıklamasında; ABD hükümetinin yapay zekayı benimsemesinin verimliliği ve üretkenliği artırabileceği, Amerika'nın bu teknolojideki küresel liderliğini sürdürmesi ve geliştirmesi için hayati önem taşıdığı ifade edildi.Yapay zeka (AI) öncüsü OpenAI, ABD hükümet kurumları için ChatGPT'nin özel bir versiyonu olarak tasarlanan ChatGPT Gov'u piyasaya sürdüğünü duyurdu. OpenAI, kurumların ChatGPT Gov'u kendi Microsoft Azure ticari bulutlarında saklayabileceğini ve özel GPT'ler de dahil olmak üzere ChatGPT Enterprise'ın birçok özelliğine ve yeteneğine erişebileceğinin bilgisini verdi.OpenAI, yeni sürümde ChatGPT Gov'un mevcut ChatGPT Enterprise ile aynı özellik ve yeteneklerin çoğuna sahip olduğunu ancak resmi çalışma alanı içinde konuşmaları kaydetme ve paylaşma ve metin ve resim dosyalarını yükleme yapabildiğini, OpenAI'nin 'metin yorumlama, özetleme, kodlama, görüntü yorumlama ve matematikte mükemmel' olan amiral gemisi modeli GPT-4o'ya erişim sağladığını, çalışanların kamu çalışma alanlarında oluşturabileceği ve paylaşabileceği özel GPT'ler olduğunu, CIO'ların ve BT ekiplerinin kullanıcıları, grupları, Özel GPT'leri, çoklu oturum açmayı ve daha fazlasını yönetmesi için bir yönetim konsolu görevi sunduğunu ekledi.3OpenAI, yaptığı basın açıklamasında ChatGPT Gov kullanan devlet kurumlarının programı Microsoft'un Azure'un OpenAI hizmetinin yanı sıra kendi Microsoft Azure ticari bulutlarında veya Azure Kamu bulutlarında dağıtabileceklerini söyledi. Bunlar, devlet dairelerinde popüler olan gelişmiş güvenlik protokollerine sahip sık kullanılan hizmetleri kapsıyor.