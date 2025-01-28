Sata sata bitiremedi! CHP’li Kırgöz yine satıyor: Dikili Belediyesi 14 taşınmazı daha satışa çıkardı

İzmir'de CHP'li belediyeler mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde aynı anda satışını gerçekleştirdiği 103 taşınmazla alanında kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra bir satış haberi de CHP'li Dikili Belediyesi'nden geldi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün talimatı ile islamlar, Çağlan ve Yenice mahallelerinde yer alan toplam 14 taşınmaz satışa çıkarıldı.Dikili Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan satış ilanına göre satış ihalesi 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilecek. Eğer alıcı çıkmazsa taşınmazlar bu sefer 19 Şubat günü ilana gerek duyulmaksızın yine aynı yerde satışa sunulacak.Büyüklükleri 390,07 metrekare ile 4 bin 436.45 metrekare arasında değişen taşınmazlar 400 bin lira ile 2 milyon 410 bin lira arasında değişen muhammen bedellerden satışa çıkacak.Tüm taşınmazların satılması halinde belediyenin kasasına en az 24 milyon lira girmesi bekleniyor.